Дружину азербайджанського банкіра заарештували у Лондоні за покупки на 16 мільйонів фунтів

Дружину колишнього глави Міжнародного банку Азербайджану Джахангира Гаджиєва Заміру заарештували у Лондоні. Проти неї висунуто два звинувачення у привласненні коштів.

Про це повідомило видання BBC.

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Зазначається, що наразі вона перебуває в слідчому ізоляторі. Розглядається питання про її екстрадицію до Азербайджану.

У суді заявили, що Гаджиєва можуть випустити з-під варти після внесення застави у розмірі 500 тисяч фунтів стерлінгів. В такому випадку вона повинна буде жити в своєму будинку у Лондоні і щодня відвідувати відділок поліції.

У лютому Великобританія отримала право накладати арешт на активи іноземних громадян у тих випадках, якщо вони не можуть пояснити доходи у розмірі понад 50 тисяч фунтів стерлінгів. Під підозрою перебувають вже близько 140 осіб, більшість з яких громадяни Росії.

Заміра Гаджиєва є першою людиною, що потрапили під дію закону "Про кримінальні фінанси", прийнятого у 2017 році. Дружина азербайджанського банкіра, який наразі перебуває за ґратами, відома своїми великими покупками в універмазі Harrods. Відзначається, що вона залишила там близько 16 мільйонів фунтів (21 мільйон доларів, – 24 Канал).