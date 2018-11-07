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      Дружину азербайджанського банкіра заарештували у Лондоні за покупки на 16 мільйонів фунтів

      567 Читать новость на русском
      Заміра Гаджиєва
      Заміра Гаджиєва / theworldnews

      Дружину колишнього глави Міжнародного банку Азербайджану Джахангира Гаджиєва Заміру заарештували у Лондоні. Проти неї висунуто два звинувачення у привласненні коштів.

      Про це повідомило видання BBC.

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      Зазначається, що наразі вона перебуває в слідчому ізоляторі. Розглядається питання про її екстрадицію до Азербайджану.

      У суді заявили, що Гаджиєва можуть випустити з-під варти після внесення застави у розмірі 500 тисяч фунтів стерлінгів. В такому випадку вона повинна буде жити в своєму будинку у Лондоні і щодня відвідувати відділок поліції.

      У лютому Великобританія отримала право накладати арешт на активи іноземних громадян у тих випадках, якщо вони не можуть пояснити доходи у розмірі понад 50 тисяч фунтів стерлінгів. Під підозрою перебувають вже близько 140 осіб, більшість з яких громадяни Росії.

      Заміра Гаджиєва є першою людиною, що потрапили під дію закону "Про кримінальні фінанси", прийнятого у 2017 році. Дружина азербайджанського банкіра, який наразі перебуває за ґратами, відома своїми великими покупками в універмазі Harrods. Відзначається, що вона залишила там близько 16 мільйонів фунтів (21 мільйон доларів, – 24 Канал).

      Теги: Великобританія Новини Азербайджану
      Джерело: 24 Канал
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