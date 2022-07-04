Эти группы поделены по видам войск. Начальство каждый день отчитывается там, все ли в порядке. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке.

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Жалуются, что мало денег

Разведчики рассказали, что главная тема в этих группах – низкая зарплата русских солдат.

Родственники жалуются, что захватчикам платят меньше, чем обещали – в день должно было выходить по 53 доллара боевых. Это и так мало по курсу. При этом боевые получают кадыровцы и наемники из ППК "Вагнера".

Обратите внимание! После нападения на Украину, рубль подвергся девальвации, а все цены в России выросли по меньшей мере вдвое. Следовательно, солдаты оскудели, даже несмотря на так называемые "боевые".

Кадровые российские военные шокированы зарплатами

Москва расценивает своих военных как "пушечное мясо". Об этом свидетельствуют и безумные потери агрессора, и, собственно, уровень зарплат. Тенденция недовольства деньгами в русской армии давно. Больше всего возмущаются опытные кадровые военные, которые были в Сирии и Чечне, поскольку так же получают мизер .

Контрактники говорят, что в основном российский военный получает около 117 тысяч рублей. Однако эта сумма невероятно мала за участие в такой войне.

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