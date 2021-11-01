Один вагон сошел с рельсов в тоннеле Фишертон вечером 31 октября. После этого в него врезался другой вагон.

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Детали столкновения поездов в Великобритании

Задний вагон линии Great Western Railway в 17: 08 отошел от Портсмутской гавани к Бристоль Темпл-Мидс. Подъезжая к станции Солсбери, он сошел с рельсов, "ударившись об объект". После этого в него врезался поезд, следовавший из Лондона.

Из-за аварии поездов пострадали люди

В результате аварии одного из машинистов зажало в кабине. Его освободили из ловушки и госпитализировали. Мужчина не получил серьезных травм.

По словам инспектора британской транспортной полиции Мулла Хока, "несколько человек получили ранения", однако у большинства из них травмы несерьезные.

К счастью, смертельных случаев не было", но "небольшое количество людей, в том числе водителя, доставили в больницу, где оценивают их травмы,

– пояснил Хок.

Всего спасатели эвакуировали примерно 100 человек.



В результате столкновения поездов пострадали люди / Фото Sky News

Линию закрывали на определенное время

Инспектор Хок также сообщил, что "линия будет закрыта на некоторое время", а офицеры "будут оставаться на месте аварии в течение ночи, чтобы установить полные обстоятельства случившегося.

По состоянию на утро 1 ноября движение вблизи станции Солсбери все еще полностью не восстановили.

У станции Солсбери столкнулись поезда: смотрите карту