Местные жители, которые не успели эвакуироваться, оказались заблокированными в собственных домах. Для их спасения власть страны привлекла вертолеты.

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В то же время эвакуацию затрудняет:

  • стремительное движение лавы;
  • раскаленный вулканический пепел, покрывающий дороги;
  • полностью уничтоженный мост.

Замглавы администрации округа Масдар рассказал, что погибший в результате извержения вулкана – житель округа Лумаджанг.

Ожоги различной степени тяжести получил 41 человек.

Извержение вулкана: смотрите видео

Извержение вулкана в Индонезии

  • Проснулся вулкан Семеру, расположенный на острове Ява.
  • Он изверг огромный шлейф пепла, который покрыл местность.
  • Также очевидцы зафиксировали, как над островом в небо поднимается дымовое облако.
  • Людей, которые живут неподалеку от эпицентра извержения, призвали эвакуироваться.
  • Мониторинговый орган сразу выдал авиакомпаниям предупреждение об опасном облаке. Ожидалось, что оно поднимется до 15 тысяч метров.

В Индонезии произошло извержение вулкана: смотрите видео