Местные жители, которые не успели эвакуироваться, оказались заблокированными в собственных домах. Для их спасения власть страны привлекла вертолеты.

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В то же время эвакуацию затрудняет:

стремительное движение лавы;

раскаленный вулканический пепел, покрывающий дороги;

полностью уничтоженный мост.

Замглавы администрации округа Масдар рассказал, что погибший в результате извержения вулкана – житель округа Лумаджанг.

Ожоги различной степени тяжести получил 41 человек.

Извержение вулкана: смотрите видео

Извержение вулкана в Индонезии

Проснулся вулкан Семеру, расположенный на острове Ява.

Он изверг огромный шлейф пепла, который покрыл местность.

Также очевидцы зафиксировали, как над островом в небо поднимается дымовое облако.

Людей, которые живут неподалеку от эпицентра извержения, призвали эвакуироваться.

Мониторинговый орган сразу выдал авиакомпаниям предупреждение об опасном облаке. Ожидалось, что оно поднимется до 15 тысяч метров.

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