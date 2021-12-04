Местные жители, которые не успели эвакуироваться, оказались заблокированными в собственных домах. Для их спасения власть страны привлекла вертолеты.
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В то же время эвакуацию затрудняет:
- стремительное движение лавы;
- раскаленный вулканический пепел, покрывающий дороги;
- полностью уничтоженный мост.
Замглавы администрации округа Масдар рассказал, что погибший в результате извержения вулкана – житель округа Лумаджанг.
Ожоги различной степени тяжести получил 41 человек.
Извержение вулкана: смотрите видео
Извержение вулкана в Индонезии
- Проснулся вулкан Семеру, расположенный на острове Ява.
- Он изверг огромный шлейф пепла, который покрыл местность.
- Также очевидцы зафиксировали, как над островом в небо поднимается дымовое облако.
- Людей, которые живут неподалеку от эпицентра извержения, призвали эвакуироваться.
- Мониторинговый орган сразу выдал авиакомпаниям предупреждение об опасном облаке. Ожидалось, что оно поднимется до 15 тысяч метров.
В Индонезии произошло извержение вулкана: смотрите видео