Жесткий карантин сильно ударит по экономике: какую альтернативу предлагают в ОП
Чуть ли не ежедневно в Украине фиксируют рекордное количество больных коронавирусом. К примеру, за последние сутки Минздрав сообщил о 921 новом случае. В Офисе Президента обсудили возможный план действий для предотвращения увеличения больных COVID-19.
Президент Владимир Зеленский отметил, что нужны четкие правила для общественных мест и системная коммуникация с гражданами. Об этом он сказал во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, сообщает Офис Президента.
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За последние несколько дней Национальная полиция Украины втрое увеличила количество админпротоколов за нарушения карантина.
Чиновники отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходима более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением.
Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это будут понимать, тем больше будут придерживаться адаптивного карантина,
– сказал Владимир Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что ряд стран также решил пойти по пути адаптивного карантина.
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Что предусматривает адаптивный карантин
Это разновидность карантинных мероприятий, которые предложил Минздрав. Адаптивный карантин предусматривает возможность усиления ограничений в отдельных регионах, если там будет сложная ситуация с коронавирусом.
Карантин нужно будет усиливать, если:
- загруженность коек в больницах составляет более 50%;
- среднее количество ПЦР и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;
- коэффициент выявления случаев инфицирования более 11%;
- показатель динамики роста случаев инфицирования более 8 случаев на 100 тысяч населения.
По состоянию на 19 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина следующие регионы:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Ровненская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Черновицкая область.