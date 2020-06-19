Чуть ли не ежедневно в Украине фиксируют рекордное количество больных коронавирусом. К примеру, за последние сутки Минздрав сообщил о 921 новом случае. В Офисе Президента обсудили возможный план действий для предотвращения увеличения больных COVID-19.

Президент Владимир Зеленский отметил, что нужны четкие правила для общественных мест и системная коммуникация с гражданами. Об этом он сказал во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, сообщает Офис Президента.

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За последние несколько дней Национальная полиция Украины втрое увеличила количество админпротоколов за нарушения карантина.

Чиновники отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходима более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением.

Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это будут понимать, тем больше будут придерживаться адаптивного карантина,

– сказал Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что ряд стран также решил пойти по пути адаптивного карантина.

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Что предусматривает адаптивный карантин

Это разновидность карантинных мероприятий, которые предложил Минздрав. Адаптивный карантин предусматривает возможность усиления ограничений в отдельных регионах, если там будет сложная ситуация с коронавирусом.

Карантин нужно будет усиливать, если:

загруженность коек в больницах составляет более 50%;

среднее количество ПЦР и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования более 8 случаев на 100 тысяч населения.

По состоянию на 19 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина следующие регионы: