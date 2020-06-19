Ледь не щодня в Україні фіксують рекордну кількість хворих на коронавірус. До прикладу, за останню добу МОЗ повідомило про 921 новий випадок. В Офісі Президента обговорили можливий план дій для запобігання збільшення хворих на COVID-19.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що потрібні чіткі правила для громадських місць та системна комунікація з громадянами. Про це він сказав під час селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє Офіс Президента.

Важливо Які області України наразі не готові послабити карантин: список

За останні кілька днів Національна поліція України втричі збільшила кількість адмінпротоколів через порушення карантину.

Урядовці наголосили, що повернення до жорсткішого карантину буде сильним ударом по економіці, та погодилися, що необхідна тісніша координація в комунікаціях щодо заходів карантину з місцевою владою й населенням.

Треба чіткіше комунікувати, що таке адаптивний карантин і як він впливає на роботу громадських закладів, транспорту. Щоб був чітко й детально розписаний план, як мають працювати ресторани, пляжі, нічні клуби. Коли люди це розумітимуть, то більше дотримуватимуться адаптивного карантину,

– сказав Володимир Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль додав, що низка країн також вирішила піти шляхом адаптивного карантину.

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Що передбачає адаптивний карантин

Це різновид карантинних заходів, які запропонувало МОЗ. Адаптивний карантин передбачає можливість посилення обмежень в окремих регіонах, якщо там буде складна ситуація з коронавірусом.

Карантин потрібно буде посилювати, якщо:

завантаженість ліжок у лікарнях становить більше як 50%;

середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань менша, аніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування понад 11%;

показник динаміки зростання випадків інфікування більш ніж 8 випадків 100 тисяч населення.

Станом на 19 червня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони: