Жесткий карантин может быть локальным: как и где могут усилить меры
В Минздраве 19 июня заявили, что говорить о возвращении к жесткому карантину на территории всей Украины пока преждевременно. Впрочем усилить его могут в отдельных регионах.
Главный санэпидемврач Украины и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в эфире телеканала "Интер" рассказал при каких условиях снова введут тотальный карантин, сообщает 24 канал.
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Как в регионах могут усиливать карантин
- С 22 июня Минздрав прописывает этапы входа в жесткий карантин, который может быть локальным, региональным.
- По словам Ляшко, есть четыре индикатора, и в случае, если в какой-то области один из этих индикаторов превышается, отслеживается тенденция в течение трех дней.
- Впоследствии региональная комиссия вводит ограничительные противоэпидемические меры. Они могут вводиться на территории конкретного населенного пункта или в отношении конкретных сфер деятельности.
Отвечая на вопрос о том, готова ли система здравоохранения к увеличению количества пациентов с COVID-19, он отметил, что процент заполняемости коек для пациентов с COVID-19 пока невысок.
Что касается Киева – да, мы можем говорить, что количество людей в реанимации инфекционных отделений увеличивается,
– признал Ляшко.
Что известно о второй волне COVID-19 в Украине
- За прошедшие сутки в Украине выявлено наибольшее количество новых случаев с начала эпидемии коронавируса – 921 новый больной. По состоянию на 19 июня в Украине зафиксировали уже почти 35 тысяч случаев заражения.
- Высокое количество случаев заболевания COVID-19 пока фиксируют во Львовской, Ровненской, Закарпатской, Черновицкой областях и в Киеве.
- В то же время нагрузка на больницы, которые вовлечены в борьбу с коронавирусной болезнью, увеличилась. Прежде всего говорится о реанимациях, которые переполнены пациентами в тяжелых состояниях.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что фактически в Украине началась вторая волна COVID-19. По его мнению, это произошло из-за несоблюдения противоэпидемиологических мер населением.
- Минздрав инициирует усиление карантина. Говорится о максимально жестком контроле за соблюдением карантина теми или другими учреждениями.
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За что будут штрафовать людей
- За не использование защитной маски в общественных местах – штраф 17 тысяч гривен.
- Владельцы заведений, которые не соблюдают карантинные правила, будут наказываться штрафом от 170 тысяч до 340 тысяч гривен.