В МОЗ 19 червня заявили, що говорити про повернення до жорсткого карантину на території всієї України наразі передчасно. Втім посилити його можуть в окремих регіонах.

Головний санепідемлікар України та заступник глави МОЗ Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Інтер" розповів про умови, за яких умов знову введуть тотальний карантин, повідомляє 24 канал.

До теми З 22 червня посилять контроль за дотриманням карантину: за що штрафуватимуть

Як в регіонах можуть посилювати карантин

З 22 червня МОЗ прописує етапи входу в жорсткіший карантин, який може бути локальним, регіональним.

Найвищу кількість випадків захворювання на COVID-19 наразі фіксують у Львівській, Рівненській, Закарпатській, Чернівецькій областях та у місті Києві.

За словами Ляшка, є чотири фактори, і в разі, якщо в якійсь області один з цих індикаторів перевищується, відстежується тенденція протягом трьох днів.

Згодом регіональна комісія вводить обмежувальні протиепідемічні заходи. Вони можуть вводитися на території конкретного населеного пункту чи щодо конкретних сфер діяльності.

Відповідаючи на питання про те, чи готова система охорони здоров'я до збільшення кількості пацієнтів з COVID-19, він зазначив, що відсоток заповнюваності ліжок для пацієнтів з COVID-19 поки невисокий.

Що стосується Києва – так, ми можемо казати, що кількість людей в реанімаціях інфекційних відділень збільшується,

– визнав Ляшко.

Що відомо про другу хвилю COVID-19 в Україні

За минулу добу в Україні виявлено найбільшу кількість нових випадків з початку епідемії коронавірусу – 921 новий хворий. Станом на 19 червня в Україні зафіксували вже майже 35 тисяч випадків зараження.

Водночас навантаження на лікарні, які залучені до протидії коронавірусній хворобі, збільшилося. Передусім мовиться про реанімації, які переповнені пацієнтами у важких станах.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль визнав, що фактично в Україні розпочалася друга хвиля COVID-19. На його думку, це сталося через недотримання протиепідеміологічних заходів населенням.

МОЗ ініціює посилення карантину. Мовиться про максимально жорсткий контроль щодо дотримання карантину тими чи іншими закладами.

До теми Маємо початок другої хвилі COVID-19 в Україні, – Шмигаль

За що штрафуватимуть людей

За не користування захисною маскою у громадських місцях – штраф 17 000 гривень.

Власники закладів, які не дотримуються карантинних правил, караються штрафом від 170 000 до 340 000 гривень.



Коли знову можуть посилити карантин / Інфографіка 24 каналу