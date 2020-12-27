Польша вводит жесткий локдаун из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Новые ограничительные меры будут действовать в стране с 28 декабря до 17 января.

Власти продлили действие определенных ограничений, а также ввели новые правила. О том, какие требования нужно соблюдать в течение этого периода, сообщили в посольстве Украины в Польше.

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Новые ограничения:

► В новогоднюю ночь придется остаться дома. На улицы нельзя выходить с 19:00 31 декабря до 6:00 1 января. Исключение – лишь для тех, кто выполняет служебные обязанности.

► Не будут работать торговые центры.

Важно! Открытыми останутся продуктовые магазины, аптеки, газетные киоски, магазины средств гигиены и бытовой химии, парикмахерские, косметические салоны, крупные мебельные магазины, которые функционируют в отдельных помещениях.

► Обслуживание в гостиницах будет приостановлено. Исключение – работники госслужб, медики, пациенты специализированных больниц, спортсмены. Ограничение не касается гостиниц для персонала.

► Горнолыжные трассы не будут работать.

► Доступ к спортивной инфраструктуре будут иметь только профессиональные спортсмены.

►Те, кто въезжают в Польшу организованным транспортом, обязаны пройти 10-дневный карантин.

Продлен запрет:

на самостоятельное перемещение лиц младше 16 лет (в будние дни с 8:00 до 16:00);

проезда в общественном транспорте, если заполнены более 50% сидячих или 30% всех мест;

Продлены ограничения:

функционирование спортзалов, аквапарков, фитнес-клубов;

функционирование заведений общественного питания, разрешена – только доставка;

в религиозных сооружениях можно находиться, соблюдая правило – 1 человек на 15 квадратных метров;

такое же требование по дистанции действует и для одновременного пребывания в магазинах;

нельзя проводить общественные мероприятия для более 5 человек, если они не связаны родственными связями;

пожилых людей и в дальнейшем будут приоритетно обслуживать с 10:00 до 12:00.

Отметим, что по состоянию на 27 декабря в Польше подтвердили 1 257 799 случаев коронавируса COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 27 118 человек. Выздороветь удалось 999 610 пациентам.