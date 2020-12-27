Польща вводить жорсткий локдаун через ситуацію з коронавірусом COVID-19. Нові обмежувальні заходи діятимуть у країні з 28 грудня до 17 січня.

Влада продовжила дію певних обмежень, а також ввела нові правила. Про те, яких вимог потрібно дотримуватися протягом цього періоду, повідомили у посольстві України у Польщі.

Зверніть увагу Польща віддасть Україні надлишки вакцини від COVID-19, якщо вони будуть

Нові обмеження:

► У новорічну ніч доведеться залишитися вдома. На вулиці не можна виходити з 19:00 31 грудня до 6:00 1 січня. Виняток – лише для тих, хто виконують службові обов'язки.

► Не працюватимуть торгові центри.

Важливо! Відкритими залишаться продуктові магазини, аптеки, газетні кіоски, магазини засобів гігієни та побутової хімії, перукарні, косметичні салони, великі меблеві магазини, які функціонують в окремих приміщеннях.