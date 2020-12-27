Польща вводить жорсткий локдаун через ситуацію з коронавірусом COVID-19. Нові обмежувальні заходи діятимуть у країні з 28 грудня до 17 січня.
Влада продовжила дію певних обмежень, а також ввела нові правила. Про те, яких вимог потрібно дотримуватися протягом цього періоду, повідомили у посольстві України у Польщі.
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Нові обмеження:
► У новорічну ніч доведеться залишитися вдома. На вулиці не можна виходити з 19:00 31 грудня до 6:00 1 січня. Виняток – лише для тих, хто виконують службові обов'язки.
► Не працюватимуть торгові центри.