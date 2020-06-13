Стратегия "жесткой руки" продолжает по всем статьям проигрывать стратегии "умной головы".

У березні, коли на дворі були тільки приклади Китаю та Італії, всім дуже подобалося щоб "пожестче". Але зараз у червні більшість ліберальних демократій успішно подолали першу хвилю, відкрили дитсадки, авіаперельоти та поновили футбольні чемпіонати.

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Популізм замінив страх перед COVID-19

А от популістичні автократії та країни, де все складно (США) творять дивні дива. У березні-квітні вони або "заборонили" коронавірус (Бразилія, Білорусь, частково США та Росія), або, надихнувшись прикладом Китаю, впровадили драконівські карантини (Індія, Саудівська Аравія, Пакистан). Тепер ці країни кинулися в іншу крайність – відкривають свої економіки прямо посеред піку спалаху.

Росія це робить, тому що треба голосувати за визнання Путіна вічним правителем на референдумі у липні. Індія, Пакистан, Іран, Мексика – тому, що гроші закінчилися.

Формулювання вражають:

Нам вдалося уникнути катастрофи. Тепер місто починає завдавати поразки коронавірусу, –

сказав мер Москви Собянін прямо з епіцентру катастрофи, якої він ніби-то "уникнув". Москва – епіцентр спалаху в Росії, а Росія – один з епіцентрів спалаху у світі.

"Ми змушені повернути в бік нової нормальності, тому що національна економіка та добробут людей залежить від цього," – заявив президент Мексики Адрес Обрадор під час туру країною, який він робить на честь відкриття економіки. Прямо посеред піку другої хвилі COVID-19 із 4000 нових випадків щодня.

І моє улюблене:

Ми пішли на тотальний карантин, не думаючи про наслідки для людей, які живуть на зарплату, вуличних продавців, робітників та бідних людей. Нехай Бог пробачить нам цей гріх,

– президент Пакистану Імран Хан.

Він ще додав, що карантин можуть дозволити собі лише багаті. Цікаво, хто у Пакистані зможе дозволити собі ліжко з апаратом ШВЛ. Сам він доларовий мільйонер, до речі.

В Пакистані крива захворюваності летить вгору як ракета, медики очікують переповнення лікарень з дня на день.

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Популісти та автократи намагаються вдавати політику, а не робити її. Намагаються приймати рішення, які подобаються людям і формувати уявну реальність в телевізорі. Це все скоро прийде у жорстке зіткнення з коронавірусом, який представляє факти та реальність. І це буде дуже невеселе видовище.