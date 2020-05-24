Спасибі карантину: як пандемія змінила наше життя

Епідемія COVID-19 триває. Коронавірус вбив 320 тисяч людей, і ця цифра лише зростає. А карантин змінив ритм нашого життя і змусив переглянути цінності.

Карантин лишил многих многого. Кто-то расплатился бизнесом, кто-то карьерой, другой – планами. Те, кому после эпидемии придется начинать все с нуля, вряд ли будут готовы со мной согласиться. О том, что дал нам карантин и пандемия – читайте в видеоблоге "Грани правды" на 24 канале.

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Но карантин может возобновиться. Мы не знаем, будет ли вторая волна пандемии, станет ли вирус мутировать, получат ли переболевшие иммунитет. С равной долей вероятности худшее может быть как позади, так и впереди.

Положительные стороны

Но я буду скучать по карантину. Наверное, это трепет перед масштабом. Тем самым, который невозможно купить за деньги. Я никогда не стоял на пустом проспекте в разгар рабочего дня. Никогда не видел безлюдный центр в час пик. Никогда не слышал звенящей тишины на столичных улицах.

Пустые улицы Киева / Фото "Информатор"

Пандемия напомнила о значении слова "глобальное". Человечество вновь обрело прямую и явную угрозу. И нам снова есть против чего дружить. Карантин прорезал границы на карте, но внутри этих границ мы боимся одного и того же. Делаем схожее и обсуждаем одинаковое.

Вдобавок, карантин изменил ритм и перелицевал ценности. Но в то же время ты должен успевать, побеждать, опережать. Правильным времяпрепровождением считается эффективное: новый рекорд, новое достижение, новая покупка. А потом пришла пандемия и поставила мир на паузу.

Не надо никуда бежать

Карантинная норма оправдала тех, кто выдохся бежать. Тех, кто устал спешить. Время работает на тебя не потому, что ты ставишь рекорды, а просто по факту того, что ты сидишь дома. Все остальное вторично – и этой индульгенции безделью мне лично будет не доставать.

Фабрика тщеславия оказалась повержена. Самый шикарный ресторан из доступных – макдрайв. Самое живописное место из возможных – лес. Самый ценный навык – умение уживаться с семьей. Твоя цельность измеряется способностью быть наедине с собой.

Графика больше нет

А еще я думаю о том, что у нас всегда было универсальное оправдание – график. Мы привыкли с его помощью объяснять самих себя – самим себе. Мол, именно он не оставляет нам времени на счастье. Мол, если бы не он – мы бы читали книги, писали книги или тратили бы время на семью.

Так вот, хорошая новость – графика больше нет. Последние 2 месяца у каждого был момент истины.

Каждый из нас знает десяток причин, почему несчастлив. Нам кажется, что как только в "рабочей" части уравнения начнет убывать – в "счастливой" будет прирастать. Но оказалось, что в уравнении многих есть лишь одна сторона – та, что про график. И если она истончается, то прирастает лишь пустота.

У нас всегда было универсальное оправдание – график / Скриншот с видео

Возможно, умение быть счастливым – это тоже талант. Наподобие таланту писать книги и сочинять музыку. Мы просто привязали нашу фригидность к размеру зарплаты – и начали оправдывать свое несчастье собственной карьерой. Отдаляя по мере сил от себя тот простой факт, что счастливыми быть не умеем.

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А потом пришел карантин, запер нас наедине с собой – и заставил 2 месяца смотреть в зеркало.