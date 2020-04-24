Теорія змови і коронавірус: як працюють доморощені конспірологи

Хочете дізнатись, як виглядає раб – погляньте на конспіролога. Будь-яка надзвичайна подія створює паству для проповідей. Але тільки нові апостоли ніяк не зрозуміють, що в цей момент вони не проповідуют, а сповідаються. Пандемія знову побудувала конспірологам трибуни. Вони заходять на них, щоб розповісти нам про змову, про залаштунки, про світовий уряд і новий порядок.

Они думают, что срывают покровы, но если и так, то лишь с самих себя. Потому что перед нами всего лишь очередной исповедующийся раб. Раб не замечает ничего, кроме хозяина. Именно "хозяин" несет ответственность за этот мир. Крепостной несвободен – и воспринимает происходящее как чужую злую волю. И, чувствуя свою несвободу, подозревает, что где-то должен быть ее избыток.

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Когда конспиролог берется обвинять – он всего лишь указывает на своего владельца. На того, кого привык считать альфой и омегой. На того, кому вручил ответственность за собственную судьбу. Для кого-то это Сорос, для кого-то – масоны, для кого-то – евреи.

Каждый раз первобытный человек жалуется на то, как боги распрядились его судьбой – и из рассказа в рассказ меняется лишь имя высшей силы.

Джордж Сорос / Фото dr.dk

Вот и теперь добровольные рабы торгуют своими инсайдами. Коронавирус придумали спецслужбы, миллиардеры, экологи, производители вакцин. И всякий прочий "золотой миллиард" – чтобы проредить остальные шесть. Каждый новый лжепророк торжественно спрашивает "кому это выгодно?", чтобы затем вытащить из шляпы свое собственное хтоническое чудовище.

Конспиролог всегда живет внутри заговора. Причем заговора нераскрытого – это важно. Если заговор раскрыт – то он в это объяснение не верит. Высшие силы не допускают ошибок – если их разоблачили, то либо они не "высшие", либо кто-то не менее масштабный тягается с ними в могуществе. Ротшильды против Рокфеллеров, сионские мудрецы против бильдербергского клуба.

Конспиролог гордится своей версией. В ней не бывает случайностей, совпадений и ошибок. Адепт теории заговоров заранее лишил мир свободы воли – и сделал игрушкой в чужих руках. И после этого, как Пигмалион – наслаждается красотой придуманной Галатеи. Оберегая ее от всех, кому смешно.

Если бы на дворе были средние века – конспирологу было бы проще. Ему бы не пришлось ничего придумывать. Мир вокруг состоял бы из духов и демонов, домовых и водяных. Он жил бы в мире с самим собой, объясняя осадки и засухи божественным провидением.

Но наука отобрала у него легкость рабского быта – усложнив реальность и объяснив природу молнии. Лишенный природных богов конспиролог отныне придумывает себе социальных.

Ничего не просто так. Ничто не случайно. Соседство во времени – признак причинно-следственного. Если за месяц до события была конференция по демографии, то она неспроста. Если за неделю до события куплены акции компании – то это мотив. Конспиролог чаще всего глуп, не понимает мир в котором живет, и потому придумывает ему интерпретацию.



Правда и вымысел о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Ему попросту страшно. Мир без сценария кажется опасным, непредсказуемым. Он заставляет думать, что ответственность лежит на каждом. Что своими поступками или бездействием ты влияешь на конечный результат. Куда проще переложить ответственность на очередного бога – и горделиво подмигивать окружающим, намекая на то, что разгадал его замысел.

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Коронавирус нужен "для тотального контроля", для "снижения рождаемости", для "передела рынков". Конспиролог предложит вам десяток версий и найдет доказательства каждой. Свяжет воедино нити чужих мотивов и перезнакомит между собой тех, кто незнаком.

Он подспудно боится хаоса – и оттого пытается дать ему имя. Ощущает себя жрецом – и толкует явления. Божественная воля дарит покой безответственности. Кто мы такие, чтобы ей сопротивляться?

Какой смысл рассказывать адепту теории заговоров о том, что новые вирусы – это продукт случайных мутаций? Что мутации позволяют патогенам переходить с животных на людей и "пробивать" нашу иммунную систему? Он все это воспримет как ересь. Механизм проекции заставит его упрекнуть вас в косности и глупости. Он впишет вас в заговор и отведет положенное место в бестиарии. Сектанты неуязвимы.

Нам непросто – конспирологи выучили умные слова и знают, как завязывать галстук. Нам легко – потому что они больше не обладают реальной властью. Добровольные рабы соревнуются за звание непризнанного пророка.

Отказывают миру в свободе и упорядочивают свои страхи. Но их монополия на версии давно разрушена. Жрецы новых культов стали городскими сумасшедшими. И даже их собственным богам нет до них никакого дела.