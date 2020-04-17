Операція – дискредитація: Кремль роками сварить українських патріотів і лібералів

Для нинішньої України непатріотичний лібералізм і неліберальний патріотизм – в однаковій мірі шлях в нікуди. За останні роки патріоти і ліберали встигли неабияк повоювати один з одним. Але при цьому операцію по дискредитації кожного з таборів проводили зовсім інші люди.

В украинском политическом пасьянсе не так уж и много карт

В 2018 году Владимир Ермоленко писал о том, что украинский интеллектуал, эксперт, журналист, писатель и просто гражданин постоянно пребывает в сложной и почти шизофреничной ситуации – как быть одновременно на стороне безопасности страны и на стороне свободы индивида.

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Идея в том, что российское вторжение очень четко очертило границы возможного. Ты не можешь быть либералом и не быть при этом патриотом – потому что идет война. И ты не можешь быть патриотом и не быть либералом, потому что война идет против российского левиафана, который пытается не дать Украине стать частью либерального запада. Фигура атакующего определяет твои идеологические координаты – а потому приходится сшивать теплое и мягкое в общее и неделимое.

Ермоленко писал о том, что для нынешней Украины непатриотичный либерализм и нелиберальный патриотизм – в одинаковой степени путь в никуда. И что проблема в том, что по ряду вопросов эти две платформы (либерализм и патриотизм) находятся в серьезном конфликте. А потому требуют постоянного диалога и умения слышать.

Судя по всему, за эти годы мы договориться так и не сумели. Вместо этого мы наблюдали за тем, как патриотов и либералов последовательно маргинализируют. И всякий раз разгром каждого лагеря велся с позиций их наиболее очевидных союзников.

Как критиковали патриотов

Патриотов критиковали самые разные люди – но занимались они этим с тех самых либеральных позиций. "Плодят коррупцию", "завалили реформы", "занимаются показухой вместо преобразований". Лагерь сторонников суверенитета сносили бульдозерами рыночной повестки. Объявили их главным препятствием на пути экономического процветания.

Каждый критик – вне зависимости от его реальных взглядов и целей – сперва надевал либеральные белые одежды и затем обрушивал всю мощь своего гнева на противника. В результате, повестка суверенитета и ее носители были загнаны в маргинез. Любая реплика из этого лагеря наталкивалась на обвинения в проплаченности и кровожадности, коррупции и неискренности. А любого, кто выступал с этих позиций – мгновенно причисляли к "порохоботам", и призывали не воспринимать всерьез.

Теперь маргинализируют либералов

А теперь через все это выпало проходить лагерю либералов. В первом правительстве Зеленского было немало рыночников. Тех, кто хотел экономических свобод и приватизации, рынков и конкуренции. И вся публичная кампания по их нейтрализации велась с "патриотических" позиций. Их упрекали в сдаче страны под внешнее управление. В засилье иностранцев в госкомпаниях. В том, что они лоббируют интересы МВФ и транснациональных компаний. Результат нам известен.



Раньше маргинализировали патриотов, теперь – либералов / Колаж 24 канала

Кто проводил операции по дискредитации

Самое характерное в том, что это не был процесс взаимного уничтожения двух вероятных союзников. Да, патриоты и либералы успели изрядно повоевать друг с другом. Но при этом операцию по дискредитации каждого из лагерей проводили совсем иные люди. Те самые, для кого были одинаково опасны и "партия суверенитета" и "партия реформ".

Речь о тех, кто проиграл в 2014. Коллективная партия Кремля и примкнувшие к ним отдельные олигархические группы. Те, кто после 2014 года начал утрачивать свои позиции – и стремился любой ценой отыграть проигрыш. И выбор ими способа дискредитации противников тоже не случаен. Они просто удачно мимикрировали в своей риторике.



"Уничтожать каждый из лагерей проще всего было с позиций соседнего лагеря" / Фото Dids, Pexels

После вторжения патриотическая и либеральная темы обладали наибольшей легитимностью в стране. Уничтожать каждый из лагерей проще всего было с позиций соседнего лагеря. И потому сперва мы наблюдали за тем, как с помощью "либеральных" упреков утюжат "сектор суверенитета". А следом – как либералов атакуют обвинениями в недостатке патриотизма.

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Оба эти лагеря были выходцами с Майдана. Пять лет назад они все стояли на одних баррикадах. Но к началу нового десятилетия успели обрасти грузом обид, недоверием, и опытом взаимного расчеловечивания. Каждый из них готов гордо идти на дно в одиночку – лишь бы не соглашаться на компромиссы.

Все готовы и дальше обмениваться артиллерийскими ударами, не замечая, что в их борта подводные лодки всаживают торпеды. Отличный план, ребята. Надежный, как швейцарские часы.