Війна та епідемія змушують кожного платити за свої ілюзії
До війни армія могла здаватися нам пережитком, люди в погонах – дармоїдами. Ті, хто говорили про загрозу окупації, – панікерами. Ми могли переконувати себе в миролюбності епохи,вірушити в непорушність кордонів, покладатися на договори та домовленості.
Мы могли отмахиваться от НАТО. Обменивать Севастополь на газовые скидки. Считать пророссийские партии – элементом внутреннего политического пейзажа. А потом случилось вторжение – и все наши соломенные домики сдул ветер истории.
Читайте також Карантин у світі: як закриті кордони вирівняли усіх в правах
Спустя 6 лет все повторяется. До эпидемии мы могли верить в гомеопатию, полагать прививки ненужными, предпочитать гадалок врачам. О медицине рассуждали целители, а о будущем – экстрасенсы. В нашем арсенале было 400 сравнительно честных способов успокоить самих себя, а потом началась пандемия и домик из веточек тоже не выдержал испытания.
Мы слишком долго жили в мире постправды. Убеждали себя, что все точки зрения имеют право на существование. Привыкли рассуждать, что "правда где-то посередине". Хотя правда лишь там, где она есть – и появление альтернативных версий вовсе не меняет ее координаты.
Наш мир устроен сложно, а спекулянты всегда торгуют простотой. Они находят простые причины и несложные следствия. Могущественные заговоры и влиятельных врагов. Они кивают на тайные знания прошлого – а люди им верят. Забывая о том, что в нашем прошлом нет ничего, достойного ностальгии.
Но весь этот фестиваль глупости имеет срок годности. Война и эпидемия включают режим причинно-следственных связей, заставляют каждого платить за свои иллюзии. Неважно, по каким мотивам вы в них верили. Наивность и глупость редко отличаются по последствиям.
Альтернативных фактов не существует, а за воинствующее невежество приходится расплачиваться согласно установленному прайсу.
Факты скучны, но именно они позволяют оценивать риски, соизмерять усилия и взвешивать последствия. Они не позволяют терять связь с реальностью и проводят аудит альтернатив. Они помогают тебе понять размеры синицы в руках и потенциал журавля в небе.
В некоторые моменты истории это может оказаться чертовски важно. Потому что естественный отбор никто не отменял.
Причинно-следственные связи пронизывают нашу реальность вдоль и поперек. Если ты не веришь в прививки – не рассчитывай на иммунитет.
Зверніть увагу Коронавірус – стрес-тест для сучасного світу
Если не лечишь болезнь – получаешь метастазы. Если предпочитаешь экстрасенсов – то потом не жалуйся. Потому что ложные боги могут пережить катастрофу. А вот их паства – не всегда.
Читайте також
Вибір редакції
-
Історія порятунку: як італійці вилікували українку від коронавірусу10 квітня , 18:35
-
Нова угода ОПЕК+: як Мексика поставила всіх на коліна10 квітня , 21:23
-
Чому Путін уникає відповідальності: як коронавірус вдарив по Кремлю10 квітня , 20:39
-
Головні новини 10 квітня: підозра Чорновол і посилення карантину в 5 областях10 квітня , 20:47
-
В Ізраїлі пом'якшують карантин: які заборони скасують10 квітня , 19:59
-
Коронавірус у священнослужителів: що відомо про захворювання у Києво-Печерській лаврі10 квітня , 23:53