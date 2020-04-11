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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Война и эпидемия заставляют каждого платить за свои иллюзии

      Грани правды - Читати новину українською

      До войны армия могла казаться нам пережитком, люди в погонах – дармоедами. Те, кто говорил об угрозе оккупации, – паникерами. Мы могли убеждать себя в миролюбии эпохи, верить в нерушимость границ, полагаться на договора и соглашения.

      Мы могли отмахиваться от НАТО. Обменивать Севастополь на газовые скидки. Считать пророссийские партии – элементом внутреннего политического пейзажа. А потом случилось вторжение – и все наши соломенные домики сдул ветер истории.

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      Спустя 6 лет все повторяется. До эпидемии мы могли верить в гомеопатию, полагать прививки ненужными, предпочитать гадалок врачам. О медицине рассуждали целители, а о будущем – экстрасенсы. В нашем арсенале было 400 сравнительно честных способов успокоить самих себя, а потом началась пандемия и домик из веточек тоже не выдержал испытания.

      Мы слишком долго жили в мире постправды. Убеждали себя, что все точки зрения имеют право на существование. Привыкли рассуждать, что "правда где-то посередине". Хотя правда лишь там, где она есть – и появление альтернативных версий вовсе не меняет ее координаты.

      Наш мир устроен сложно, а спекулянты всегда торгуют простотой. Они находят простые причины и несложные следствия. Могущественные заговоры и влиятельных врагов. Они кивают на тайные знания прошлого – а люди им верят. Забывая о том, что в нашем прошлом нет ничего, достойного ностальгии.

      Но весь этот фестиваль глупости имеет срок годности. Война и эпидемия включают режим причинно-следственных связей, заставляют каждого платить за свои иллюзии. Неважно, по каким мотивам вы в них верили. Наивность и глупость редко отличаются по последствиям.

      Альтернативных фактов не существует, а за воинствующее невежество приходится расплачиваться согласно установленному прайсу.

      Факты скучны, но именно они позволяют оценивать риски, соизмерять усилия и взвешивать последствия. Они не позволяют терять связь с реальностью и проводят аудит альтернатив. Они помогают тебе понять размеры синицы в руках и потенциал журавля в небе.

      В некоторые моменты истории это может оказаться чертовски важно. Потому что естественный отбор никто не отменял.

      Причинно-следственные связи пронизывают нашу реальность вдоль и поперек. Если ты не веришь в прививки – не рассчитывай на иммунитет.

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      Если не лечишь болезнь – получаешь метастазы. Если предпочитаешь экстрасенсов – то потом не жалуйся. Потому что ложные боги могут пережить катастрофу. А вот их паства – не всегда.

      Автор: Павел Казарин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Видеоблоги Грани правды
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