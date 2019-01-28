Жесткой политики против Москвы не будет: Венгрия дала отпор США

Венгрия не хочет вести против России жесткую политику по требованию США, чтобы уменьшить влияние Кремля в Европе. Ведь у тамошнего премьера Виктора Орбана свои планы на РФ – он хочет там вести бизнес.

По словам Орбана, он хочет, чтобы его страна вела такую ​​же нейтральную политику, как и Австрия. Однако его помощник заверил, что Венгрия и в дальнейшем будет надежным партнером в НАТО. Мол, они ценят безопасность, которую гарантирует Альянс, пишет The Wall Street Journal.

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Вашингтон же подчеркивает, что странам НАТО надо сплотиться, чтобы противодействовать влиянию России и Китая. Последний, якобы, проявляет много активности в сфере кибершпионажа. А влияние Кремля в Европе надо уменьшить, чтобы поддержать Украину на фоне ее конфронтации с Россией.

"Господин Орбан отказался от действий в обоих направлениях. Как и другие европейские лидеры, он пригласил Китай инвестировать в интернет-инфраструктуру его страны. Он также блокирует проведение встреч с Украиной в НАТО на министерском уровне, поскольку, как говорит его правительство, он хочет, чтобы в украинских школах было больше уроков венгерского для венгроязычного меньшинства Украины", – отметили в статье.

Также один из венгерских чиновников сказал изданию, что не хочет портить отношения с Россией, поскольку "хочет вести там бизнес".