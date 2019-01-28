Жорсткої політики проти Москви не буде: Угорщина дала відкоша США

Угорщина не хоче вести проти Росії жорстку політику на вимогу США, аби зменшити вплив Кремля у Європі. Адже у тамтешнього прем'єра Віктора Орбана свої плани на РФ – він хоче там вести бізнес.

За словами Орбана, він прагне, аби його країна вела таку ж нейтральну політику, як і Австрія. Проте його помічник запевнив, що Угорщина і надалі буде надійним партнером у НАТО. Мовляв, вони цінують безпеку, яку гарантує Альянс, пише The Wall Street Journal.

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Вашингтон же наголошує, що країнам НАТО треба згуртуватись, аби протидіяти впливу Росії та Китаю. Останній, буцімто, проявляє багато активності у сфері кібершпіонажу. А вплив Кремля у Європі треба зменшити, аби підтримати Україну на тлі її конфронтації з Росією.

"Пан Орбан відмовився від дій в обох напрямках. Як і інші європейські лідери, він запросив Китай інвестувати у інтернет-інфраструктуру його країни. Він також блокує проведення зустрічей з Україною у НАТО на міністерському рівні, оскільки, як каже його уряд, він хоче, аби в українських школах було більше уроків угорською для угорськомовної меншини України", – зазначили у статті.

Також один з угорських високопосадовців сказав виданню, що не хоче псувати стосунки з Росією, бо "хоче вести там бізнес".