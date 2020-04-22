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      Жестокий челендж: на Буковине девушка ради забавы напоила собаку самогоном – видео

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      Песик Граф, якого напоїли самогоном / Фото Нацполіції Чернівецької області

      Две девушки из Черновицкой области устроили игру, одной задачей которой было напоить своего домашнего любимца алкоголем. За одну из обидчиц уже взялась полиция и зоозащитники.

      Псу Графу, которому девушка дала выпить домашнего самогона, всего три месяца. Об этом зоозащитница Анжела Косован, рассказала в комментарии 24 каналу.

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      Активистка накануне обнародовала в фейсбуке видео жестокой забавы девушек, которое они выложили на свои страницы в инстаграме. Видео мгновенно распространилось по сети, а девушки в свою очередь поудалялись из соцсети.

      Девушка напоила своего пса самогоном – смотрите видео

      В комментарии 24 каналу Анжела Косован рассказала, что этого пса девушка нашла зимой замерзшего и приютила дома. Видно, что пес любит свою спасительницу и хорошо к ней относится, рассказала активистка. Однако, неизвестно, что побудило ее так поступить с собакой.

      Свои действия объяснить полиции, которая уже взялась за дело, она не смогла, назвала это "глупостью".

      Сотрудники Герцаевского отделения составили на нее административный протокол по части 1 статьи 89 Жестокого обращения с животными. Это тянет на штраф в 200-300 необлагаемых минимумов.

      Кроме того, зоозащитная организация "Animal helpers" будет писать заявление в районный участок полиции для того, чтобы песика из семьи изъяли. Ведь неизвестно, по словам руководительницы этой организации Анжелы Косован, что девушки смогут придумать в следующий раз и как поиздеваются над собакой в следующий раз.

      Сам пес сейчас в норме, от такого челленджа он, к счастью, не пострадал.

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Криминал Полиция Мир животных Новости Черновцов
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