Умер "самый одинокий" в мире дельфин: что известно

В Японии умер дельфин, которого в СМИ называли "самым одиноким" в мире. Самку афалины по кличке Хани поймали еще в 2005 году близ поселка Тайдзи, который известен своей жестокой охотой на дельфинов.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Хани поместили в аквариум вместе с сотнями рыб, рептилий и с 46 пингвинами. Однако в 2011 году из-за землетрясения и ядерного кризиса на Фукусиме количество посетителей уменьшилось. Аквариум закрыли, а животных бросили.

В января 2018 года их нашли, а Хани переселили в парк-аквариума в городе Теси, где ей пришлось жить в маленьком резервуаре.



Хани / Фото dailymail

Как сообщила американская благотворительная организация "The Dolphin Project", Хани умерла в своем крошечном резервуаре 29 марта. На сайте организации говорится, что ее сотрудники пытались выкупить Хани и других животных, но переговоры не увенчались успехом.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8237511/Dolphin-named-Honey-abandoned-Japanese-aquarium-dies-two-years-small-pool.html#v-2432964120708036767