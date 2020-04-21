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      Умер "самый одинокий" в мире дельфин: что известно

      - Читати новину українською
      "Самый одинокий" в мире дельфин / dailymail.co.uk

      В Японии умер дельфин, которого в СМИ называли "самым одиноким" в мире. Самку афалины по кличке Хани поймали еще в 2005 году близ поселка Тайдзи, который известен своей жестокой охотой на дельфинов.

      Об этом сообщило издание Daily Mail.

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      Хани поместили в аквариум вместе с сотнями рыб, рептилий и с 46 пингвинами. Однако в 2011 году из-за землетрясения и ядерного кризиса на Фукусиме количество посетителей уменьшилось. Аквариум закрыли, а животных бросили.

      В января 2018 года их нашли, а Хани переселили в парк-аквариума в городе Теси, где ей пришлось жить в маленьком резервуаре.


      Хани / Фото dailymail

      Как сообщила американская благотворительная организация "The Dolphin Project", Хани умерла в своем крошечном резервуаре 29 марта. На сайте организации говорится, что ее сотрудники пытались выкупить Хани и других животных, но переговоры не увенчались успехом.

      https://www.dailymail.co.uk/news/article-8237511/Dolphin-named-Honey-abandoned-Japanese-aquarium-dies-two-years-small-pool.html#v-2432964120708036767

       

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Япония Мир животных
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