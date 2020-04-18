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      В Италии собака убежала из дома в больницу, где от коронавируса умирал ее хозяин

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      Немецкая овчарка Стелла / Sportello Tutela Animali

      В итальянской Пизе немецкая овчарка Стелла сбежала из дома в поисках своего хозяина. Его за несколько дней до этого госпитализировали с коронавирусом. Собака оказалась на улице.

      Эту историю рассказали защитники животных с Sportella Tutella Animali в Пизе, сообщает Newsweek.

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      Собака пробежала несколько километров до больницы, где действительно находился мужчина. Он умер от коронавирусной инфекции.

      Они призывали людей забрать животное, страдавшее без хозяина. В конце концов они обновили свое сообщение и поделились хорошей новостью: собаку забрал родственник умершего мужчины.

      Обратите внимание! За последние сутки в Италии от COVID-19 умерли 482 человека – это самый низкий показатель с 12 апреля. Напомним, что 12 апреля в стране за сутки умер 431 человек, после чего летальность снова начала расти.

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Мир животных Новости Украины
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