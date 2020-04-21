Помер "найсамотніший" у світі дельфін: що відомо
В Японії помер дельфін, якого у ЗМІ називали "найсамотнішим" у світі. Самку афаліни на прізвисько Хані зловили ще у 2005 році поблизу селища Тайдзи, яке відоме своїми жорстокими полюваннями на дельфінів.
Про це повідомило видання Daily Mail.
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Хані помістили в акваріум разом з сотнями риб, рептилій та із 46 пінгвінами. Проте у 2011 році через землетрус та ядерну кризу на Фукусімі кількість відвідувачів зменшилася. Акваріум закрили, а тварин покинули напризволяще.
У січні 2018 року їх знайшли, а Хані переселили до парку-акваріума у місті Тесі, де їй довелося жити у маленькому резервуарі.
Хані / Фото dailymail
Як повідомила американська благодійна організація "The Dolphin Project", Хані померла у своєму крихітному резервуарі 29 березня. На сайті організації йдеться, що її співробітники намагалися викупити Хані та інших тварин, але переговори не увінчалися успіхом.
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