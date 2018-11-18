Жестокий разгон Евромайдана: волонтеры вспомнили страшные события Революции достоинства

Осенью 2013 года тысячи украинцев вышли на мирный протест против чиновников. Они не хотели кровопролития. Но в ночь на 30 ноября "Беркут" жестоко разогнал студентов. Пострадали более 80 человек. Так начинался Майдан. События, которые впоследствии назвали Революцией достоинства.

Самыми кровавыми были 18-21 февраля. Безоружных протестующих расстреляли, погибли 76 человек. В общем, на Майдане погибло более 100 человек – Небесная Сотня. Пытаясь уничтожить несогласных, тогдашний режим сплотил украинцев. Съезжались в столицу со всех уголков Украины. Строили баррикады, готовили еду, спасали раненых и прощались с погибшими общей молитвой.

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Со всех уголков Украины на Майдан свозили теплые вещи, продукты и лекарства. Именно во время Майдана сформировалось волонтерское движение и зародились общественные инициативы, которые помогли протестующим выстоять. Одна из них – "Евромайдан SOS". Ее активисты оказывали помощь пострадавшим, рискуя жизнью.



Митингующий

Никто тогда не был ни от чего застрахован. Я обычный человек, но в критические моменты ты понимаешь, что начинаешь сам себя удивлять,

- вспомнила координатор "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук.



Евромайдан



Страшные события 2014 года

С первыми жертвами появилась медицинская служба Майдана. Помощь оказывали в полевых условиях. Спасать жизни учились те, кто до того боялся крови. А еще их сплачивала песня, которая дарила надежду и согревала в морозы.

За 5 лет в части гражданского общества, в возвращении исторической памяти сделано больше, чем за предыдущие 20 лет независимости. Мы это должны осознавать. Майдан – это прививка на века,

– отметил министр культуры Украины Евгений Нищук.



Революция достоинства

Сейчас растет новое поколение украинцев, чьи родители выходили навстречу снайперским пулям ради лучшего будущего.