11:16
18 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Жестокий разгон Евромайдана: волонтеры вспомнили страшные события Революции достоинства

      33 Читати новину українською

      Осенью 2013 года тысячи украинцев вышли на мирный протест против чиновников. Они не хотели кровопролития. Но в ночь на 30 ноября "Беркут" жестоко разогнал студентов. Пострадали более 80 человек. Так начинался Майдан. События, которые впоследствии назвали Революцией достоинства.

      Самыми кровавыми были 18-21 февраля. Безоружных протестующих расстреляли, погибли 76 человек. В общем, на Майдане погибло более 100 человек – Небесная Сотня. Пытаясь уничтожить несогласных, тогдашний режим сплотил украинцев. Съезжались в столицу со всех уголков Украины. Строили баррикады, готовили еду, спасали раненых и прощались с погибшими общей молитвой.

      Читайте также: Их убили, и мы о них забыли: кто-то еще помнит, что убийцы Небесной Сотни до сих пор не наказаны?

      Со всех уголков Украины на Майдан свозили теплые вещи, продукты и лекарства. Именно во время Майдана сформировалось волонтерское движение и зародились общественные инициативы, которые помогли протестующим выстоять. Одна из них – "Евромайдан SOS". Ее активисты оказывали помощь пострадавшим, рискуя жизнью.

      майдна
      Митингующий

      Никто тогда не был ни от чего застрахован. Я обычный человек, но в критические моменты ты понимаешь, что начинаешь сам себя удивлять,
      - вспомнила координатор  "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук.

      майдан
      Евромайдан

      майдан
      Страшные события 2014 года

      С первыми жертвами появилась медицинская служба Майдана. Помощь оказывали в полевых условиях. Спасать жизни учились те, кто до того боялся крови. А еще их сплачивала песня, которая дарила надежду и согревала в морозы.

      За 5 лет в части гражданского общества, в возвращении исторической памяти сделано больше, чем за предыдущие 20 лет независимости. Мы это должны осознавать. Майдан – это прививка на века,
      – отметил министр культуры Украины Евгений Нищук.

      майдан
      Революция достоинства

      Сейчас растет новое поколение украинцев, чьи родители выходили навстречу снайперским пулям ради лучшего будущего.

      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Новости Киева Беркут Жертвы Небесная Сотня Евромайдан протесты
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Хочеться пробити цьому лосю колесо: звідки родом бидло-водії
      сегодня , 08:40 Хочеться пробити цьому лосю колесо: звідки родом бидло-водії
      Артем Овдієнко 1729
      Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      17 ноября , 22:00 Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      Наталія Лебідь 678
      Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      17 ноября , 19:00 Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      Ольга Черненко 2202
      Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      17 ноября , 18:00 Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      Крістіна Бердинських 375
      Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      17 ноября , 17:00 Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      Віталій Шабунін 244
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук