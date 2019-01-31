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      Жестокое убийство супругов в Николаеве: что известно о нападающем

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      Нападающий стрелял у супругов из охотничьего карабина "Сайга"
      Нападающий стрелял у супругов из охотничьего карабина "Сайга" / mk.npu.gov.ua

      30 января возле Ленинского суда в Николаеве произошла жестокая перестрелка, в результате которой погиб 58-летний мужчина Михаил Белов и его 60-летняя жена из Одессы.

      Что произошло в Николаеве?

      Нападавшим оказался житель Николаева Герасим Багирянц. В 2008 году он занял у семейной пары примерно 40 тысяч долларов, однако не смог их вернуть. Именно поэтому супруги и подали на мужчину в суд, сообщил нардеп Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

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      После решения суда в пользу пары должник застрелил супругов сразу возле здания райсуда.

      Впоследствии полиция Николаевщины опубликовала жуткое видео расстрела с камеры наблюдения. Из-за полученных травм женщина сразу погибла. Медики пытались спасти мужчину, однако он умер в карете скорой помощи.

      Нападающего задержал полицейский, который проезжал рядом с местом происшествия. "Нет никакой банды, это – личное", – заявил Багирянц во время допроса.

      Жорстоке вбивство у Миколаєві
      Правоохранители сразу задержали нападавшего // Полиция Николаевщины

      31 января мужчине объявили о подозрении в совершении умышленного убийства. Ему грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

      Адвокат погибшей пары Олег Кирюхин во время нападения находился рядом с супругами. "Я понимал, что третьим могу быть я", – рассказал он.

      Аркадий Киркоян, представлявший в суде интересы Багирянца, отметил, что не был свидетелем преступления, однако подчеркнул, что его шокировали действия подзащитного. Кроме этого, Киркоян заверил, что не будет представлять интересы Багирянца по делу об убийстве, сообщило издание BBC Украина.

      Что известно о нападающем?

      По данным николаевских СМИ, Герасим Багирянц родился в 1966 году в Одессе. При этом на странице мужчины в соцсети "Одноклассники" указано, что учился он в Армении.

      Багирянц является основателем нескольких компаний. В частности, "Агромастер плюс" на Херсонщине, специализация которой – выращивание зерновых культур. Деятельность еще одной его фирмы – ООО "Гекар", которая занималась оптовой торговлей сельскохозяйственной техники в Николаевской области, уже прекращена.

      В 2017 году николаевская активистка Юлия Мискевич опубликовала в сети запись драки с участием человека на имя Герасим Багирянц и местного чиновника Александра Жолобецкого, который впоследствии стал народным депутатом. События на видео проходили в одном из развлекательных заведений Николаева в 2013 году.

      В феврале 2017 года оба мужчины прокомментировали инцидент журналистав и заверили, что конфликт между ними – давно исчерпан.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Николаева Жертвы
      Источник: 24 Канал
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