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      Жорстоке вбивство подружжя в Миколаєві: що відомо про нападника

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      Нападник стріляв у подружжя з мисливського карабіна "Сайга"
      Нападник стріляв у подружжя з мисливського карабіна "Сайга" / mk.npu.gov.ua

      30 січня біля Ленінського суду у Миколаєві відбулася жорстока стрілянина, внаслідок якої загинув 58-річний чоловік Михайло Бєлов та його 60-річна дружина з Одеси.

      Що сталося в Миколаєві?

      Нападником виявився мешканець Миколаєва Герасим Багірянц. У 2008 році він позичив у сімейної пари приблизно 40 тисяч доларів, проте не зміг їх повернути. Саме через це подружжя й подало на чоловіка до суду, повідомив нардеп Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook. 

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      Після рішення суду на користь пари боржник застрелив подружжя одразу біля будівлі райсуду.

      Згодом поліція Миколаївщини опублікувала моторошне відео розстрілу із камери спостережень. Через отримані травми жінка одразу загинула. Медики намагалися врятувати чоловіка, однак він помер у кареті швидкої допомоги.

      Нападника затримав поліцейський, який проїжджав поруч із місцем події. "Немає ніякої банди, це – особисте", – заявив Багірянц під час допиту.

      Жорстоке вбивство у Миколаєві
      Правоохоронці одразу затримали нападника // Поліція Миколаївщини 

      31 січня чоловіку оголосили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або ж довічне позбавлення волі.

      Адвокат загиблої пари Олег Кірюхін під час нападу перебував поруч із подружжям. "Я розумів, що третім можу бути я" – розповів він. 

      Аркадій Кіркоян, який представляв у суді інтереси Багірянца, зазначив, що не був свідком злочину, проте наголосив, що його шокували дії підзахисного. Крім цього, Кіркоян запевнив, що не представлятиме інтереси Багірянца у справі про вбивство, повідомило видання BBC Україна.

      Що відомо про нападника?

      За даними миколаївських ЗМІ, Герасим Багірянц народився у 1966 році в Одесі. При цьому на сторінці чоловіка у соцмережі "Однокласники" зазначено, що навчався він у Вірменії.

      Багірянц є засновником декількох компаній. Зокрема, "Агромастер плюс" на Херсонщині, спеціалізація якої – вирощування зернових культур. Діяльність ще однієї його фірми – ТОВ "Гекар", яка займалася гуртовою торгівлею сільськогосподарської техніки у Миколаївській області, вже припинена. 

      У 2017 році миколаївська активістка Юлія Міскевич опублікувала у мережі запис бійки за участю особи на ім'я Герасим Багірянц та місцевого чиновника Олександра Жолобецького, який згодом став народним депутатом. Події на відео відбувалися у одному з розважальних закладів Миколаєва в 2013 році. 

      В лютому 2017 року обоє чоловіків прокоментували інцидент журналістам та запевнили, що конфлікт між ними – давно вичерпний.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Жертви Новини Миколаєва Поліція
      Джерело: 24 Канал
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