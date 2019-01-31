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      Підозрюваний у вбивстві подружжя в Миколаєві був їхнім боржником: відео розстрілу "18+"

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      Розстріл подружньої пари у Миколаєві відбувся одразу після рішення суду, згідно з яким боржник мав заплатити їм 40 тисяч доларів.

      Про це повідомила прес-служба поліції Миколаївської області. 

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      10 років тому подружня пара позичила знайомому велику суму грошей під відсоток, однак він так їх і не повернув. Після рішення суду на користь подружжя, одразу на виході з будівлі райсуду у Миколаєві, боржник застрелив чоловіка та дружину з мисливської рушниці й здався в руки поліції. 

      Проти затриманого відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Нападнику загрожує від 10 до 15 років за ґратами або ж довічне позбавлення волі.

      Подія сталася в обід 30 січня в Інгульському районі міста Миколаєва біля Ленінського районного суду. Жінка загинула на місці події, а чоловік помер у кареті швидкої допомоги. 

      Відео розстрілу подружжя у Миколаєві. Будьте обережні! На відео присутні прояви жорстокості:

       

      Теги: Новини України Жертви Кримінальні новини Новини Миколаєва
      Джерело: 24 канал
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