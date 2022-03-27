О собственном опыте переезда в Германию рассказала украинка Татьяна Шевченко. О жилье, выплатах и ​​другой немецкой помощи – читайте в эксклюзивном материале 24 канала.

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Переселенка: С жильем немного сложно

Переселенка из Украины и по совместительству бывшая ведущая 24 канала Татьяна Шевченко сейчас находится в Баварии – в маленькой деревне в 20 километрах от города Мюнхен. Переехала туда с 2 детьми и мамой.

Нам очень повезло. Приняла семья. Это знакомые нашего дальнего знакомого. Мы здесь 2 недели. Хочу рассказать по собственному опыту, что здесь можно получить за 2 недели,

– отметила она.

По словам экс-ведущей 24 канала, люди будут гарантированно иметь жилье, однако это может быть только приют. "С жильем здесь немного сложно, потому что украинцев вообще очень много. Вообще сам Мюнхен – город низких домов", – отметила она.

Поэтому, в случае переезда в Германию, стоит заранее договориться о жилье у кого-то или рассчитывать на приют. Фактически и для самих мюнхенцев очень тяжело найти арендуемое жилье, рассказала Шевченко. Аренда комнаты стоит 800 евро.

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Украинцы получают продукты, одежду и даже вакцинацию

Что касается продуктов и одежды, то их можно получить бесплатно. Работают гуманитарные центры, а экстренные деньги дают наличными на первые недели, пока идет оформление документов для получения статуса вынужденных переселенцев.

Затем дают телефонную карточку с интернетом и возможностью (звонить – 24 канал) как по Германии, так и в Украину. Месяц бесплатно,

– добавила переселенка.

Также бывают случаи вакцинации для украинских переселенцев. "Не знаю, общая ли эта практика или нет, но нам сделали бустерную дозу вакцины", – сообщила Шевченко.

Одежда и вещи для переселенцев в Германии / Фото 24 канала

Оформление документов с упоминанием протестов



Бывшая ведущая 24 канала отметила, что в Германии осуществляется полная информационная поддержка граждан Украины. Работает очень много волонтеров и даже горячая линия от украинцев, где можно получить консультации, медпомощь и подать заявку на жилье.

"На улицах очень много украинцев. Можно выйти познакомиться с кем-то. Очень много украинского языка мы слышим как в метро, так и где-то на улицах", – отметила она.

В немецком метро можно услышать украинскую от переселенцев / Фото 24 канала

По наблюдению переселенки, украинцы даже часто обмениваются контактами и опытом, кто, как и на каком этапе производимых документов. Несмотря на бюрократию, земляки не забывают и о протестах.

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"В настоящее время все работают над оформлением бюрократии. Немцы очень рады тому, что мы ездим на акции протеста. Хотим посетить в Мюнхене акцию, посвященную памяти погибших детей, которых убили российские захватчики", – заверила Шевченко.

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