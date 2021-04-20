В России 19 апреля взорвался и загорелся жилой дом. 7 человек пострадали, среди них – двухмесячный ребенок, которого спасатели достали из-под завалов. Трехмесячный ребенок погиб.

Трагедия произошла 19 апреля в селе Маргуш Нижегородской области. Предварительная причина трагедии – взрыв газа.

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Что известно о трагедии

Взрыв произошел вечером 19 апреля на последнем этаже трехэтажного дома.

После взрыва начался пожар, его площадь достигла 900 квадратных метров. Пожарные ликвидировали возгорание и спасли пострадавших из-под завалов.

По данным МЧС России, из-за взрыва погиб трехмесячный ребенок, еще 7 человек пострадали, в том числе двухмесячная девочка, которую спасатели достали из-под завалов.

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"В результате обрушились 4 квартиры на 2 и 3 этажах в центральной части здания. Всего в доме 27 квартир, в которых проживает 31 человек", – пишут СМИ.

Правоохранители говорят, что частично завалилось перекрытие 2 и 3 этажей. По их данным, погиб младенец, пострадали 2 малолетних детей и 3 взрослых жителей.

СМИ пишут, что по словам жителей, газ в дом провели менее года назад. За несколько часов до взрыва к ним приезжали сотрудники газовой службы. Они осмотрели одну квартиру, поставили в ней заглушку на трубу, а вот в соседнюю попасть не смогли и ограничились тем, что сделали замеры воздуха через замочную скважину, а затем поехали.

Что грозит виновным

В следственном управлении уже открыли уголовное производство. Задержали двух подозреваемых сотрудников газовой службы, которые обслуживали дом 19 апреля 2021 года.

Сейчас допрашивают подозреваемых и свидетелей, изымают документацию. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.