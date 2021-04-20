У Росії 19 квітня вибухнув і загорівся житловий будинок. 7 людей постраждали, серед них – двохмісячна дитина, яку рятувальники дістали з-під завалів. Тримісячна дитина загинула.

Трагедія сталась 19 квітня в селі Маргуша Нижньогородській області. Попередня причина трагедії – вибух газу.

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Що відомо про трагедію

Вибух стався ввечері 19 квітня на останньому поверсі триповерхового будинку.

Після вибуху почалася пожежа, її площа сягнула 900 квадратних метрів. Пожежники ліквідували загоряння та врятували постраждалих з-під завалів.

За даними МНС Росії, через вибух загинула тримісячна дитина, ще 7 людей постраждали, в тому числі двомісячна дівчинка, яку рятувальники дістали з-під завалів.

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"В результаті обвалились 4 квартири на 2 і 3 поверхах в центральній частині будівлі. Всього в будинку 27 квартир, в яких проживає 31 людина", – пишуть ЗМІ.

Правоохоронці кажуть, що частково завалилось перекриття 2 та 3 поверхів. За їх даними, загинуло немовля, постраждали 2 малолітніх дітей та 3 дорослих мешканців.

ЗМІ пишуть, що за словами мешканців, газ в будинок провели менше як рік тому. За кілька годин до вибуху до них приїжджали співробітники газової служби. Вони оглянули одну квартиру, поставили в ній заглушку на трубу, а ось в сусідню потрапити не змогли і обмежилися тим, що зробили заміри повітря через замкову щілину, а потім поїхали.

Що загрожує винним

У слідчому управлінні вже відкрили кримінальне провадження. Затримали двох підозрюваних співробітників газової служби, які обслуговували будинок 19 квітня 2021 року.

Наразі допитують підозрюваних та свідків, вилучають документацію. Вирішують питання про обрання запобіжного заходу затриманим.