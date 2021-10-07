Чрезвычайное происшествие случилось 7 октября в спальном районе Варкетили. В Службе по управлению ЧС сообщили, что причиной взрыва стала утечка газа.

Читайте также Остров в Карибах охватил огонь: уничтожены более 200 домов – жуткие кадры

Пострадал один человек

По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек.

На месте происшествия работали пожарные, по состоянию на 11:00 удалось локализовать возгорание. Спасатели продолжили работу по ликвидации пламени.

Пожары в мире: последние новости