Надзвичайна подія трапилася 7 жовтня у спальному районі Варкетілі. У Службі з управління НС повідомили, що причиною вибухів став витік газу.

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Постраждала одна людина

За попередньою інформацією, унаслідок інциденту постраждала одна особа.

На місці події працювали пожежники, станом на 11:00 вдалося локалізувати загоряння. Рятувальники продовжили роботу стосовно ліквідації полум'я.

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