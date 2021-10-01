Попередньо, постраждалих немає. Утім, щонайменше 10 автобусів згоріли вщент. Причиною масштабного займання могла стати несправність в одному з електробусів – мовиться, начебто, про коротке замикання.

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Пожежа на автостанції у Штутгарті: подробиці

Пожежа на автобусному вокзалі транспортного оператора SSB сталася увечері 30 вересня у місті Штутгарт в Німеччині. Достеменної інформації про масштаби та причини займання ще немає. Попередньо, місцеві ЗМІ пишуть, що:

  • Містяни чули вибух, а загорівся начебто один з електробусів (ймовірно, через коротке замикання).
  • Утім, версію про умисний підпал правоохоронці не виключили.
  • Загалом згоріли до десятка автобусів (у SWR пишуть, що 14).
  • Понад 150 рятувальників та волонтерів боролися з вогнем кілька годин.
  • До тушіння пожежі залучили кілька спеціальних машин та гелікоптер.
  • Про постраждалих у пожежі повідомлень не було.

А проте мешканцям Штутгарта радять якийсь час посидіти вдома за закритими дверима та вікнами.

Штутгарт
Велика пожежа сталася у Штутгарті / Фото SDMG

Автобуси
Згоріли понад 10 автобусів / Фото SWR

Пожежа
Про постраждалих, на щастя, інформації не було / Фото SDMG

Пожежа
Очевидці бачили над містом велетенський стовп диму / Фото з твітера mittim18

Зверніть увагу й на інші надзвичайні події:

  • В Україні у Києві вибухнув та загорівся трансформатор.
  • У Білорусі була пожежа на нафтопереробному заводі.
  • А у Швеції в Гетеборзі вибухнула багатоповерхівка.