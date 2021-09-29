Це призвело до масштабної пожежі, яка охопила приміщення підстанції. Як зазначили жителі Оболоні, рятувальники не могли загасити вогонь понад 40 хвилин.

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Внаслідок інциденту, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Знеструмлено багато будинків

Вибух із пожежею сталися на Оболонському проспекті, 14 біля станції метро "Почайна".

За попередніми даними, вогонь досить швидко охопив всю будівлю.

Вогнеборці локалізували пожежу близько 21:15. Ще за короткий час вони повність загасили вогонь.

Через що саме стався інцидент, невідомо. Це з'ясовуватимуть експерти.

Місцеві жителі кажуть, що внаслідок аварії без світла опинилися мешканці багатьох будинків. Коли спеціалісти відновлять електропостачання, наразі невідомо.

Дивіться відео з місця пожежі та вибуху трансформатора у Києві: