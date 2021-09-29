Это привело к масштабному пожару, который охватил помещение подстанции. Как отметили жители Оболони, спасатели не могли потушить огонь более 40 минут.

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В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.

Обесточены многие дома

Взрыв с пожаром произошли на Оболонском проспекте, 14 возле станции метро "Почайна".

По предварительным данным, огонь довольно быстро охватил все здание.

Пожарные локализовали пожар около 21:15. Еще за короткое время они полностью потушили огонь.

Из-за чего именно произошел инцидент, неизвестно. Это будут выяснять эксперты.

Местные жители говорят, что в результате аварии без света оказались жители многих домов. Когда специалисты восстановят электроснабжение, пока неизвестно.

Смотрите видео с места пожара и взрыва трансформатора в Киеве: