Жириновского в центре Москвы облили пивом, политик ответил пинками: видео инцидента

В воскресенье, 15 июля, на улице Никольской в центре Москвы парень облил пивом одиозного депутата российской Думы Владимира Жириновского.

Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

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Реакция на поступок парня оказалась неадекватной.

Болельщика, облившего пивом Жириновского, отправили под арест на 14 суток. На видео полицаи держат, а Жирик колотит своими ручонками Глеба Струнникова pic.twitter.com/4EKeMaP80E — Виталий С. (@vits2014) 16 июля 2018 г.

На видео видно, как охрана депутата сразу схватила молодого человека за волосы, а сам Жириновский несколько раз ударил его по голове. После этого, смельчака передали силовикам, которые также действовали чрезмерно жестко. Они заломили ему руки и с силой прижали к стене.