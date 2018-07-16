Жириновского в центре Москвы облили пивом, политик ответил пинками: видео инцидента
В воскресенье, 15 июля, на улице Никольской в центре Москвы парень облил пивом одиозного депутата российской Думы Владимира Жириновского.
Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.
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Реакция на поступок парня оказалась неадекватной.
На видео видно, как охрана депутата сразу схватила молодого человека за волосы, а сам Жириновский несколько раз ударил его по голове. После этого, смельчака передали силовикам, которые также действовали чрезмерно жестко. Они заломили ему руки и с силой прижали к стене.
Источник: 24 Канал
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