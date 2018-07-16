18:49
16 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 15°C
  • вторник
    20°C 18°C
  • среда
    25°C 18°C
  • четверг
    23°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сегодня
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Жириновского в центре Москвы облили пивом, политик ответил пинками: видео инцидента

416 Читати новину українською
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский / Фото из соцсетей

В воскресенье, 15 июля, на улице Никольской в центре Москвы парень облил пивом одиозного депутата российской Думы Владимира Жириновского.

Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

Читайте также: Секс-скандал в России: журналист заявил о домогательствах со стороны Жириновского

Реакция на поступок парня оказалась неадекватной.

На видео видно, как охрана депутата сразу схватила молодого человека за волосы, а сам Жириновский несколько раз ударил его по голове. После этого, смельчака передали силовикам, которые также действовали чрезмерно жестко. Они заломили ему руки и с силой прижали к стене.

Теги: Новости политики Новости России Алкоголь протесты Полиция Владимир Жириновский
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Показовий ЧС-2018: українські комплекси на тлі хорватського патріотизму
сегодня, 18:01 Показовий ЧС-2018: українські комплекси на тлі хорватського патріотизму
Іван Вербицький 631
Трамп і Путін: чи завершиться ця зустріч інформаційною бульбашкою, чи все-таки результатом?
сегодня, 17:01 Трамп і Путін: чи завершиться ця зустріч інформаційною бульбашкою, чи все-таки результатом?
Володимир Горбач 273
Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
сегодня, 15:00 Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
Блог Соцмережі 538
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
сегодня, 13:00 "Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Денис Бігус 166
Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
сегодня, 12:01 Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
Блог Соцмережі 1877
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
Санкции против России могут выстрелить в минус Украине - международник
 30 января , 07:01
"Соседи украинцы, предостерегаем": украинский марш в Польше встретили красноречивым баннером
 4 июня , 19:08
Опубликован список самых популярных авиакомпаний в Украине
 1 февраля , 17:29
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук