Жиріновського в центрі Москви облили пивом, політик відповів стусанами: відео інциденту

У неділю, 15 липня, на вулиці Микільській у центрі Москви хлопець облив пивом одіозного депутата російської Думи Володимира Жиріновського.

Відео опубліковали очевидці у соцмережах.

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Реакція на вчинок хлопця виявилася неадекватною.

Болельщика, облившего пивом Жириновского, отправили под арест на 14 суток. На видео полицаи держат, а Жирик колотит своими ручонками Глеба Струнникова pic.twitter.com/4EKeMaP80E — Виталий С. (@vits2014) 16 июля 2018 г.

На відео видно, як охорона депутата відразу схопила молоду людину за волосся, а сам Жириновський кілька разів вдарив його по голові. Після цього відчайдуха передали силовикам, які також діяли надмірно жорстко. Вони заламали йому руки і з силою притисли до стіни.