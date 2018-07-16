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Жиріновського в центрі Москви облили пивом, політик відповів стусанами: відео інциденту

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Володимир Жиріновський
Володимир Жиріновський / Фото з соцмереж

У неділю, 15 липня, на вулиці Микільській у центрі Москви хлопець облив пивом одіозного депутата російської Думи Володимира Жиріновського.

Відео опубліковали очевидці у соцмережах.

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Реакція на вчинок хлопця виявилася неадекватною.

На відео видно, як охорона депутата відразу схопила молоду людину за волосся, а сам Жириновський кілька разів вдарив його по голові. Після цього відчайдуха передали силовикам, які також діяли надмірно жорстко. Вони заламали йому руки і з силою притисли до стіни.

Теги: Новини політики Алкоголь Новини Росії Володимир Жиріновський Поліція протести
Джерело: 24 Канал
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