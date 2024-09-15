Жирона – Барселона 1:4

Голы: Ямал, 30, 37, Ольмо, 47, Педри, 64.

В чемпионате Испании по футболу в эти выходные проходят матчи 5 тура сезона 2023-2024. Центральная встреча уикенда прошла в Жироне, где команда Виктора Цыганкова принимала Барселону, пишет 24 Канал.

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Спорный пенальти

В прошлом сезоне Жироне удалось дважды переиграть "блаугранас". Но летом команда сильно изменилась, продав ряд лидеров, в том числе и Артема Довбика. А вот Виктор Цыганков в команде остался и вышел в старте на игру против Барсы.

На этот раз команда Ганса-Дитера Флика была на голову выше соперника. В первом тайме "сине-гранатовые" забили дважды благодаря дублю Ямала. Впрочем, перед перерывом Жирона имела шанс сократить счет.

После удара головой от Хиля мяч попал в выставленную руку Иньиго Мартинеса. Судья назначил пенальти, но после просмотра VAR решил отменить свое решение.



Момент с рукой Иньиго Мартинеса / скриншот с трансляции

Это вызвало возмущение среди фанатов Жироны, которые не поняли такого решения. Тем не менее, оно сыграло на руку Барселоне, ведь после перерыва еще по голу оформили Ольмо и Педри.

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Цыганков же провел на поле 69 минут, а забить Жирона смогла только после этого усилиями Стуани. Таким образом, каталонцы потерпели уже второе поражение в этом сезоне.

Видеообзор матча Жирона – Барселона:

Команда Виктора Цыганкова осталась на восьмой строчке. А вот Барселона удержала лидерство в турнирной таблице, подопечные Флика выиграли все пять стартовых матчей.