В Великобритании по инициативе главных политических партий может появиться независимый футбольный регулятор. Он должен будет осуществлять надзор за системой лицензирования английских клубов, проверять их владельцев и директоров, а также предоставить болельщикам право голоса при принятии ключевых решений.

Читайте также "Миллионы на заморских футболистов": в России призвали футбольные клубы тратить деньги на войну

Почему Англию могут отстранить

УЕФА направила письмо британскому правительству, в котором отметила о том, что правительство не должно вмешиваться в развитие футбола. Именно из-за вмешательства правительства страну футбольная организация и может принять меры, отстранив сборную Англии по футболу от соревнований.

Всемирный руководящий орган ФИФА, который проводит Чемпионат мира по футболу, в статье 15 своего устава также отмечает, что "национальные ассоциации должны быть независимыми и действовать без какой-либо формы политического вмешательства".

Если УЕФА все же примет решение, то национальная команда не примет участие в чемпионате мира-2026, а также будет отстранена от проведения Евро-2028. Самой высокой санкцией станет исключение федерации из УЕФА, а команд – из соревнований.

Напомним, что Евро-2028 должен проходить с 9 июня по 9 июля 2028 года в Великобритании и Северной Ирландии.