У Великій Британії з ініціативи головних політичних партій може з'явитися незалежний футбольний регулятор. Він повинен буде здійснювати нагляд за системою ліцензування англійських клубів, перевіряти їх власників та директорів, а також надати вболівальникам право голосу під час ухвалення ключових рішень.

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Чому Англію можуть відсторонити

УЄФА надіслала листа британському уряду, у якому зазначила про те, що уряд не повинен втручатися в розвиток футболу. Саме через втручання уряду країну футбольна організація і може вжити заходів, відсторонивши збірну Англії з футболу від змагань.

Всесвітній керівний орган ФІФА, який проводить Чемпіонат світу з футболу, у статті 15 свого статуту також зазначає, що "національні асоціації повинні бути незалежними і діяти без будь-якої форми політичного втручання".

Якщо УЄФА все ж ухвалить рішення, то національна команда не візьме участь у чемпіонаті світу-2026, а також буде відсторонена від проведення Євро-2028. Найвищою санкцією стане виключення федерації з УЄФА, а команд – зі змагань.

Нагадаємо, що Євро-2028 має проходити з 9 червня до 9 липня 2028 року у Великій Британії та Північній Ірландії.