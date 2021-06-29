Заместитель председателя местного отделения Союза украинцев в Великобритании Гораш Евгений, который живет в шотландском городе, поделился ожиданиями от этой встречи.

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Мужчина рассказал, что сейчас болельщики пытаются подготовиться к футбольному действу. Ведь, по его словам, матч 1/8 финала Евро-2020 "упал ни откуда".

сборная Украины вышла в плей-офф благодаря победе Швеции над Польшей со счетом 3:2 в последнем туре группового этапа.

Я считаю, что всем, кто хотят прийти на матч, надо приобрести билеты. Символику мы имеем, все договорились встретиться у стадиона перед матчем. Песню про Путина учить не надо – думаю, ее все знают, не только украинские болельщики. Мы и австрийских научили, и, пожалуй, шведских тоже научим,

– сказал Евгений Гораш.

Кроме этого, он добавил, что проблем с приобретением билетов на поединок не было, а Украинская ассоциация футбола поделилась с диаспорой квотой.

Обратите внимание! Матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции состоится 29 июня. На стадионе в Глазго рефери даст стартовый свисток в 22:00.

Выступления сборной Украины на Евро-2020

В первом туре группы C сборная Украины обидно уступила Нидерландам со счетом 2:3.

Вторая встреча завершилась удачнее для "сине – желтых" – победили Северную Македонию 2:1.

В третьем поединке наша национальная команда потерпела минимальное поражение от Австрии.

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