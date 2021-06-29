Заступник голови місцевого відділення Союзу українців у Великій Британії Євген Гораш, який живе у шотландському місті, поділився очікуваннями від цієї зустрічі.

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Чоловік розповів, що наразі вболівальники намагаються підготуватися до футбольного дійства. Адже, за його словами, матч 1/8 фіналу Євро-2020 "впав ні звідки".

збірна України вийшла у плей-офф завдяки перемозі Швеції над Польщею з рахунком 3:2 в останньому турі групового етапу.

Я вважаю, що всі, хто мають бажання прийти на матч, придбали квитки. Символіку ми маємо, всі домовилися зустрітися біля стадіону перед матчем. Пісню про Путіна вчити не треба – гадаю, її всі знають, не тільки українські вболівальники. Ми і австрійських навчили, і, мабуть, шведських теж навчимо,

– сказав Євген Гораш.

Окрім цього, він додав, що проблем з придбанням квитків на поєдинок не було, а Українська асоціація футболу поділилася з діаспорою квотою.

Зверніть увагу! Матч 1/8 фіналу Євро-2020 між збірними України та Швеції відбудеться 29 червня. На стадіоні у Глазго рефері дасть стартовий свисток о 22:00.

Виступи збірної України на Євро-2020

У першому турі групи C збірна України прикро поступилась Нідерландам з рахунком 2:3.

Друга зустріч завершилася вдаліше для "синьо-жовтих" – перемогли Північну Македонію 2:1.

У третьому поєдинку наша національна команда зазнала мінімальної поразки від Австрії.

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