Историей смелого мужчины поделилась группировка войск "Юг". Мужчина признается, что "охотился" за добычей в течение нескольких дней.

Читайте также Большие потери россиян на Юге и отсутствие надежды на переговоры: основное за 94 день войны

Сначала мужчина просился в армию, но не взяли

Андрей Грушко рассказал, что с начала войны он хотел воевать против российских захватчиков. Впрочем, ему отказали из-за возраста. Вскоре населенный пункт, где проживает мужчина, оккупировали. Поэтому он решил хоть как-то помочь украинскому войску.

Муж признается, что сначала его охватил страх. Ведь все мы знаем, что воевать приходится не только против "ваньок", но и настоящих головорезов. Но позже он попытался хоть чем-нибудь помочь нашим военным. И здесь пригодился "УРАЛ" врага.

Я несколько дней наблюдал за "УРАЛом". И как только его оставили, залез в него и поехал,

– сказал он.

Житель Херсона застенчиво добавляет, что героем себя не считает. Он, говорит мужчина, просто пытался делать что-нибудь хорошее и накапостить русским захватчикам.

Заметим, что жители этой области не впервые дергают из-под носа кафиров технику. Буквально через несколько дней после начала полномасштабного вторжения танк у россиян украли местные ромы . Сделали это в поселке Любимовка, что недалеко от Каховки. И подобных историй за эти три месяца собралось множество.

Конечно же, не всю вражескую технику удается превращать в трофеи. Некоторую приходится уничтожать, а вместе с ней – самих кафиров.

Скоро будет 30 тысяч уничтоженных кафиров

С начала полномасштабного вторжения на тот свет удалось отправить 29 750 российских военных . И это число ежедневно растет, поэтому очень скоро мы приблизимся к круглой цифре в 30 тысяч.

Кроме того, в металлолом во время войны превращается вражеская техника . В частности, кафиры больше не воспользуются 1322 танками, 3245 боевыми бронированными машинами, 623 артиллерийскими системами, 201 установкой РСЗО, 93 единицами средств ПВО, 2226 автомобилями и автоцистернами, а также 48 единицами специальной техники.

На оснащении у россиян стало на 206 самолетов, 170 вертолетов, 503 БпЛА оперативно-тактического уровня, 115 крылатых ракет, а также 13 лодок меньше.

В то же время следует понимать, что и живой силы, и вражеской техники в России еще достаточно много. Но наши военные за три месяца сделали невозможное, дав оккупантам такую взбучку, что страна-агрессорка будет приходить в себя еще не один год, если не с десяток!

Достойно внимания – гаубицы FH 70 уже эффективно уничтожают врага: смотрите видео