Удивительно, но пророссийский мужчина – житель Киева. Правоохранители его оперативно задержали.

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Распространял разный вздор в соцсетях

Офис генпрокурора подозревает киевлянина в посягательстве на территориальную целостность Украины и публичный призыв к геноциду.

Мужчина распространял много антиукраинского контента и оправдывал действия российских оккупантов. Обо всех своих взглядах он анонимно писал в разных социальных сетях, в частности в телеграме. Подписчиков привлекал с помощью платной рекламы.

Во время обыска в его квартире правоохранители изъяли компьютеры, телефоны и сим-карты. У него также была найдена запрещенная коммунистическая символика.

Сейчас мужчину задержали. Офис генпрокурора будет предлагать суду содержать его под стражей.

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