Дивовижно, але проросійський чоловік – мешканець Києва. Правоохоронці його оперативно затримали.

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Поширював різні нісенітниці в соцмережах

Офіс генпрокурора підозрює киянина у посяганні на територіальну цілісність України та публічний заклик до геноциду.

Чоловік поширював багато антиукраїнського контенту та виправдовував дії російських окупантів. Про всі свої погляди він анонімно писав у різних соціальних мережах, зокрема в телеграмі. Підписників залучав за допомогою платної реклами.

Під час обшуку в його квартирі правоохоронці вилучили комп’ютери, телефони та сім-картки. У нього також знайшли заборонену комуністичну символіку.

Зараз чоловіка затримали. Офіс генпрокурора пропонуватиме суду тримати його під вартою.

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