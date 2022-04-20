Дивовижно, але проросійський чоловік – мешканець Києва. Правоохоронці його оперативно затримали.
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Поширював різні нісенітниці в соцмережах
Офіс генпрокурора підозрює киянина у посяганні на територіальну цілісність України та публічний заклик до геноциду.
Чоловік поширював багато антиукраїнського контенту та виправдовував дії російських окупантів. Про всі свої погляди він анонімно писав у різних соціальних мережах, зокрема в телеграмі. Підписників залучав за допомогою платної реклами.
Під час обшуку в його квартирі правоохоронці вилучили комп’ютери, телефони та сім-картки. У нього також знайшли заборонену комуністичну символіку.
Зараз чоловіка затримали. Офіс генпрокурора пропонуватиме суду тримати його під вартою.
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