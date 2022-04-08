О таком инциденте рассказали в телеграм-канале Офиса Генерального прокурора.

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По данным следствия, житель Коростеня в конце февраля заключил договоренность с представителем России. Сообщается, что украинец действовал с корыстными целями, ведь вознаграждением за выполненное задание было 20 тысяч рублей , что после обвала рубля достаточно низкая цена, как на уголовную ответственность. По курсу НБУ на сегодняшний день такое вознаграждение составляет 7441,52 гривны, но на черном рынке – едва добирает до 4000 гривен.

Задачей для коростенца было сфотографировать на свой мобильный телефон один из объектов инфраструктуры Коростеня и переслать фото заказчику.

По информации Офиса генпрокурора, досудебное расследование проводили следственные Управления СБУ в Житомирской области.