Про такий інцидент розповіли у телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора.

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За даними слідства, мешканець Коростеня наприкінці лютого вклад домовленість з представником Росії. Повідомляється, що українець діяв з корисливими цілями, адже винагородою за виконане завдання було 20 тисяч рублів, що після обвалу рубля досить низька ціна, як на кримінальну відповідальність. За курсом НБУ на сьогодні така винагорода складає 7441,52 гривні, але на чорному ринку – ледь добирає до 4000 гривень.

Завданням для коростенця було сфотографувати на свій мобільний телефон один з об'єктів інфраструктури Коростеня та переслати фото замовнику.

За інформацією Офісу генпрокурора, досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Житомирській області.

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