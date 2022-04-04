Против злоумышленника уже возбуждено уголовное дело. Ему сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации об ВСУ в условиях военного положения.

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Подозреваемый сливал врагу данные об ВСУ

Следствие выяснило, что 30 марта мужчина обозначил на Google-карте одного из населенных пунктов Донбасса местонахождение военных подразделений ВСУ.

Изображение с указанной локацией он распространил в одном из телеграм-каналов. А в комментариях добавил секретную информацию о маршруте передвижения военных.

За совершенное мужчине светит тюрьма

Жителю Славянска уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, с возможностью внесения залога. Ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

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