Проти зловмисника вже відкрили кримінальну справу. Йому повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ в умовах воєнного стану.

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Підозрюваний зливав ворогу дані про ЗСУ

Слідство з'ясувало, що 30 березня чоловік позначив на Google-мапі одного з населених пунктів Донеччини місцезнаходження військових підрозділів ЗСУ.

Зображення із вказаною локацією він поширив в одному з телеграм-каналів. А у коментарях додав секретну інформацію про маршрут пересування військових.

За скоєне чоловіку світить в'язниця

Мешканцю Слов'янська вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Втім, із можливістю внесення застави. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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