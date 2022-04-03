Це зумовлено тим, що багатьом оголошували підозру ще до того, як затвердили цю правову норму. Про це розповіла 3 квітня генпрокурорка Ірина Венедіктова.

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Підозрюваних значно більше

Голова Генпрокуратури наголосила на тому, що правоохоронці пильно відслідковують дії всіх осіб, які можуть бути зрадниками України.

Підозр набагато більше, ніж осіб, які тримаються під вартою. Тому ми рухаємося. Всі колаборанти й державні зрадники на олівці,

– сказала Ірина Венедіктова.

Варто зауважити, що є багато осіб, за якими вже стежать через ймовірну зраду. Але не всім одразу оголошують підозру. Тому, ймовірно, невдовзі під вартою буде значно більше і затриманих, і підозрюваних.

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