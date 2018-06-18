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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Житель Черкасской области выиграл миллион в "Лото-Забава"

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Долгожданный выигрыш. Александр из Черкасской области получил свой первый миллион от "Лото-Забава".

Мужчина играет в эту лотерею с первого тиража и говорит, что даже дважды уже приезжал в студию в качестве главного игрока, однако до сих пор не может поверить, что стал миллионером. Деньги планирует потратить на лечение и жилье для детей.

"Один билет проверил – не выигрышный. Второй проверяю – одна линия, вторая, третья. Еще раза три проверил. Сестру толкаю и говорю, что миллион выиграл. Она раза три проверила. Здесь давление поднялось, ну что же, радость", – поделился миллионер «Лото-Забава" Александр Древаль.

Также оператор государственных лотерей подарил победителю программу "Два дня из жизни миллионера" ​​от "Клуба Миллионеров "М.С.Л.". Благодаря ей, победитель вместе с дочкой почувствовали себя настоящими богачами – рестораны, лимузин, спа-салон, обед с любимыми ведущими и много других развлечений. А настоящей изюминкой стала экскурсия в Межигорье.

Александр с дочерью прогулялись по изысканным паркам, а также посетили "Хонка" Януковича, где увидели кинотеатр экс-президента и его церковь. Больше всего их поразили детали интерьера резиденции.

Также гости посетили выставку ретро-авто и увидели знаменитых страусов. На первом миллионе Александр останавливаться не собирается – уже приобрел новые билеты.

Александр стал 288 миллионером "Лото-Забава", а за все время существования этой лотереи миллионерами стали уже 293 украинца.

Теги: Новости Украины Деньги
Источник: 24 Канал
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